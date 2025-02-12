Sony изобрела ИИ-помощника для игроков в PlayStation

Sony запатентовала ИИ-ассистента для геймеров, играющих на PlayStation.

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Новый цифровой помощник сможет отвечать на вопросы пользователей и помогать в игровом процессе.

Компания подала две патентные заявки 6 февраля. Первая касается «разговорного цифрового ассистента», который сможет объяснять игроку, какие кнопки за что отвечают, предупреждать о приближении врага или давать подсказки через голос, текст или тактильную отдачу.

Это может существенно упростить геймплей и стать полезным инструментом для игроков с ограниченными возможностями.

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Вторая заявка описывает «виртуального помощника для поиска игр». Он сможет подсказывать игрокам стратегии и обучаться на примерах игровых персонажей.

Например, в документе приводится сценарий, где пользователь спрашивает, как победить врага в Horizon Zero Dawn, а на экране появляется Кратос и даёт ответ.

Хотя не все идеи Sony воплощаются в жизнь, компания уже реализовывала запатентованные технологии, например, с PlayStation Portal, дизайн которого напоминал старые патенты.

Это повышает вероятность того, что ИИ-помощник действительно появится в будущих устройствах линейки PlayStation.