Разогнанная RTX 5080 показала смехотворный прирост

Эксперты Digital Foundry протестировали GeForce RTX 5080 в разгоне и развенчали слухи о 10-15% приросте производительности.

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В реальности ускорение составило всего 5-8% в зависимости от игры.

Так, в тестах Black Myth: Wukong, Metro Exodus, Forza Horizon 5, Dying Light 2, Indiana Jones and the Great Circle, Hellblade II и Alan Wake 2 оказалось, что разница с RTX 4080 SUPER минимальна, а до RTX 4090 карте очень далеко (кроме Forza Horizon 5, где отрыв чуть больше).

© YouTube

© YouTube

При этом отмечено, что начинка RTX 5080 FE грамотно оптимизирована, а карта будто бы изначально рассчитана на работу на повышенных частотах.

Однако значительного прироста разгон не приносит, что может разочаровать энтузиастов.