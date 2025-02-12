Sony анонсировала презентацию State of Play

Компания Sony объявила, что следующая игровая презентация State of Play пройдет 13 февраля, в 1:00 по московскому времени.

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Заявленная продолжительность составляет примерно 40 минут.

В указанный интервал японцы обещают показать трейлеры грядущих игр для консолей PlayStation 5. Не исключены анонсы новых проектов.

В комьюнити на форумах и других социальных площадках геймеры делятся ожиданиями о новой информации касательно второй части Death Stranding от Хидэо Кодзимы, которая недавно получила возрастной рейтинг в Южной Корее.

Шоу будет транслироваться на YouTube и Twitch.