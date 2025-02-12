Assassin’s Creed Shadows можно пройти за одного персонажа

Разработчики Assassin’s Creed: Shadows пояснили, что игрокам будет необязательно постоянно переключаться между двумя персонажами, чтобы увидеть большую часть контента.

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В игре, напомним, будет два главных героя — девушка-ниндзя Наоэ и темнокожий самурай Ясуке. Авторы заверяют, что при желании можно будет пройти почти всю игру только за кого-то одного из персонажей.

Просто получайте удовольствие и играйте так, как хотите. Кое-что будет различаться, и может быть интересно, что было в другом случае, — но не думаю, что вы упустите что-то важное.

Авторы игры отмечают, что у Наоэ и Ясуке будут отдельные личные квесты, но в основных моментах не будет сложностей с тем, как вы делите время между героями.

Assassin’s Creed: Shadows выйдет 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.