Названы самые популярные игры в Steam

Компания Valve поделилась статистикой о самых продаваемых играх и устройствах по итогам периода с 4 по 11 февраля.

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Возглавила общий чарт ролевая игра Kingdom Come: Deliverance II, которая заняла первое место как среди платных, так и среди бесплатных тайтлов. Ранее эта игра уже вошла в топ-50 самых популярных в Steam по одновременному количеству игроков.

На втором месте рейтинга без учета бесплатных игр оказалась Civilization VII, а третью позицию заняла Monster Hunter: Wilds, релиз которой запланирован на 28 февраля.

Четвертое место заняла портативная консоль Steam Deck от Valve, а пятое — Helldivers 2. Red Dead Redemption 2 расположилась на шестой позиции, за ней следуют Rust и NBA 2K25, которые заняли седьмое и восьмое места соответственно. Замыкают список Hogwarts Legacy и Path of Exile 2.

Kingdom Come: Deliverance II — это компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная чешской студией Warhorse Studios и выпущенная компанией Deep Silver для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Сюжет игры продолжает историю первой части. Игра вышла 4 февраля 2025 года и в первые дни стала хитом.

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