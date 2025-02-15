Как получить бесплатную лошадь в Kingdom Come: Deliverance 2

Лошадь в Kingdom Come: Deliverance 2 делает жизнь значительно проще. Никаких пеших походов — только поездки с ветерком, да и от бандитов скрыться куда легче. Портал PC Gamer рассказал, как можно получить бесплатную лошадь или сделать угнанную своей.

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Как получить бесплатную лошадь

Если вы поговорите с Барой, освободившись из плахи в Тросковице, она расскажет, что лучшее место для поисков лошади — в Семине. Те, кто идут по пути кузнеца в задании с проникновением на свадьбу, и так быстро там окажутся, но, если вы не знаете, куда идти — выезжайте по главной дороге на юго-запад от Тросковице.

Прибыв в поселение, пройдите через замок к огороженному вольеру в дальнем конце крепости. Там вы найдете торговца лошадьми. Вы также найдете Сивку — лошадь, которую Индро потерял в прологе. Если убедить торговца в том, что вы и есть настоящий хозяин, то лошадь можно вернуть бесплатно. Но если красноречие подведет, то ее можно просто выкупить. Плохая новость лишь в том, что Сивка — не лучший скакун; потратив больше денег, в Семине можно купить лошадь гораздо лучше.

Позже, когда вы продвинетесь по сюжету, вам предложат взять другую лошадь — Селедку. Она лучше Сивки, и к тому моменту вы также найдете более качественное снаряжение для лошади. Это хороший момент, чтобы поменять скакуна, хотя у Сивки есть свои преимущества.

Как оставить себе украденную лошадь

Украсть лошадь проще, чем получить ее легально, но для того, чтобы она действительно стала вашей, так или иначе придется потратить деньги. На украденной лошади нужно приехать в лагерь кочевников и найти Миколая. Поговорите с ним, скажите, что хотите оставить лошадь себе, и он попросит 50% стоимости животного в качестве оплаты.

Угнать скакуна из городка или деревни незамеченным довольно сложно. Вместо этого лучше найти лошадь, чей хозяин мертв. Вы часто будете натыкаться на лошадей, чьих наездников убили бандиты на дороге, или проезжий спешится, чтобы помочь вам отбиться от разбойников, и погибнет. Они также встречаются в лагерях бандитов. Не забудьте посмотреть стоимость лошади, нажав на клавишу X.

Стоит ли оставлять Сивку

Для контекста стоит упомянуть, что, если вы проездите на Сивке достаточно долго, в какой-то момент вам откроется уникальный перк, который повышает ее характеристики. По факту, с этим перком Сивка становится одним из лучших выборов в игре: стоимость поднимется от 100 монет до 4 000. Единственный минус лишь в том, что активация перка требует времени, и до этого момента вы будете путешествовать по Богемии на довольно плохой лошади.