В Marvel Rivals не станут обнулять ранги в середине сезона
Студия NetEase Games объявила о том, что 21 февраля в Marvel Rivals стартует вторая половина первого сезона. Чтобы сбалансировать игру, разработчики решили одновременно с этим понизить ранги всех пользователей на четыре уровня.
Такое решение вызвало шквал возмущенных отзывов от геймеров. Студию буквально завалили просьбами не обнулять ранги, так что в итоге разработчики решили , что проще будет согласиться с аудиторией:
После публикации информации о сезонной корректировке рангов мы получили множество отзывов от сообщества. Часто высказывалась обеспокоенность тем, что сброс рангов происходит каждые полсезона, что делает участие в соревновательном режиме менее приятным. Учитывая мнение сообщества, мы решили внести некоторые изменения, чтобы оптимизировать систему рангов. Когда начнется вторая половина сезона, сброса рангов не будет. Игроки сохранят свои ранги и баллы, полученные в конце первой половины. Чтобы получить новые награды, игрокам достаточно завершить 10 матчей в режиме «Соревнования» и выполнить соответствующие условия до конца сезона. В числе наград — новый костюм золотого ранга.
Приятно, что разработчики прислушиваются к своим игрокам и идут им навстречу. Marvel Rivals доступна бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series.