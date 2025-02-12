В Marvel Rivals не станут обнулять ранги в середине сезона

Студия NetEase Games объявила о том, что 21 февраля в Marvel Rivals стартует вторая половина первого сезона. Чтобы сбалансировать игру, разработчики решили одновременно с этим понизить ранги всех пользователей на четыре уровня.

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Такое решение вызвало шквал возмущенных отзывов от геймеров. Студию буквально завалили просьбами не обнулять ранги, так что в итоге разработчики решили , что проще будет согласиться с аудиторией:

П о с л е п у б л и к а ц и и и н ф о р м а ц и и о с е з о н н о й к о р р е к т и р о в к е р а н г о в м ы п о л у ч и л и м н о ж е с т в о о т з ы в о в о т с о о б щ е с т в а . Ч а с т о в ы с к а з ы в а л а с ь о б е с п о к о е н н о с т ь т е м , ч т о с б р о с р а н г о в п р о и с х о д и т к а ж д ы е п о л с е з о н а , ч т о д е л а е т у ч а с т и е в с о р е в н о в а т е л ь н о м р е ж и м е м е н е е п р и я т н ы м . У ч и т ы в а я м н е н и е с о о б щ е с т в а , м ы р е ш и л и в н е с т и н е к о т о р ы е и з м е н е н и я , ч т о б ы о п т и м и з и р о в а т ь с и с т е м у р а н г о в . К о г д а н а ч н е т с я в т о р а я п о л о в и н а с е з о н а , с б р о с а р а н г о в н е б у д е т . И г р о к и с о х р а н я т с в о и р а н г и и б а л л ы , п о л у ч е н н ы е в к о н ц е п е р в о й п о л о в и н ы . Ч т о б ы п о л у ч и т ь н о в ы е н а г р а д ы , и г р о к а м д о с т а т о ч н о з а в е р ш и т ь 1 0 м а т ч е й в р е ж и м е « С о р е в н о в а н и я » и в ы п о л н и т ь с о о т в е т с т в у ю щ и е у с л о в и я д о к о н ц а с е з о н а . В ч и с л е н а г р а д — н о в ы й к о с т ю м з о л о т о г о р а н г а .

Приятно, что разработчики прислушиваются к своим игрокам и идут им навстречу. Marvel Rivals доступна бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series.