BioShock здорового человека: обзор нового DLC для Atomic Heart

Студия Mundfish выпустила третье сюжетное дополнение игры Atomic Heart с подзаголовком "Чары морских глубин".

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Мы его прошли, победили финального босса и делимся полученными впечатлениями.

DLC продолжает историю майора Нечаева. У кампании на релизе, напомним, было несколько вариантов концовок. Новый апдейт продолжает линию повествования, в которой протагонист решает выступить против академика Сеченова. Дальше (и раньше, если не играли в предыдущую главу "Узник Лимбо") обойдемся без спойлеров.

Геймплейно "ЧМГ" воспроизводит механики из основной игры с поправкой на новые виды оружия, врагов и спецумений, что вносит некоторое разнообразие.

Но не за "шутанско-эрпэгэшную" природу проект обрел народную любовь и популярность. Нарратив через окружение, персонажи, визуал и музыкально-звуковое оформление - все, что составляет атмосферу, в которую погружается игрок, и именуется поколением зумеров "лором", - все эти аспекты реализованы великолепно.

Перестав стесняться сравнений с наследием Кена Левина, "Атомное сердце" с двух ног залетает на территорию первых BioShock и объявляет себя там легитимным властителем.

Подводная станция выступает полноценным участником событий. Оставленные на ее компьютерах-грушах сообщения - едва ли не единственный пример современной удачной реализации механики с поиском и чтением записок - общение сотрудников "Предприятия 3826" действительно интересно изучать, открывая новые подробности удивительной реальности альтернативного СССР.

Ну и, конечно, излюбленный запрещенный прием создателей проекта - мемы и отсылки ко всему на свете.

Есть, например, некий работник культпросвета И. Харламов, возлагающий в письме надежды на команду КВН "Атомные пельмени". В полимерном эхо можно узнать о погибших Викторе, который не спел так много песен, и об Егоре, любившем повторять, что "Всё идёт по плану". В наличии и совсем уж древние гэги, вроде Do a barrel roll или "повара, спрашивающего повара", доступные совсем уж олдовой аудитории.

Поругать авторов можно за реюз ассетов во вступлении и те элементы, которые, скорее, относятся в разряд, так называемой, вкусовщины. Меня, к примеру, жутко раздражают местные загадки и ребусы. Пусть они и вписаны более-менее органично, но ощутимо сбивают темп происходящего.

Вопрос персональных предпочтений тоже важен. Опять же, из личного - я считаю BioShock Infinite одной из самых гениальных интерактивных историй современности, которая по какому-то ужасному стечению обстоятельств упакована в максимально неподходящую для этого форму шутера от первого лица.

Atomic Heart предоставляет похожий опыт. В отрыве от вселенной - это скучнейший, муторный и тоскливый шутан - с таким себе импактом, вязким управлением, к которому еще зачем-то сбоку прикрутили паркур с кнутом, полимерные фаерболы и многофазных боссов, которым нужно по очереди отстреливать светящиеся шарики в условиях дефицита "эстусов". Геймплей приходится буквально превозмогать, чтобы получить еще одну порцию этого прекрасного, удивительного, рукотворного фантастического мира.

Пару слов можно добавить про техническую сторону вопроса. На старте погружался в приключения агента П-3 на RTX 2060 - на средневысоких в 2K большую часть времени частота кадров держалась около отметки в 60 кадров. Морская база "Нептун" пройдена уже на RTX 4070 Super - на ультрах с ней на выходе получились нативные 4k/60 FPS. В этом месте можно только поаплодировать талантам, занятым в команде оптимизацией кода.

С другой стороны - VK Play зачем-то грохнула все мои сохранения со всем предыдущим прогрессом, которые должны были храниться в облаке. Тут уже вопросы не к разработчикам, а к самой площадке.

Поэтому-то, прелесть видеоигр в их комплексности - в свежем DLC у авторов все-таки получилось сбалансировать составляющие так, чтобы поддерживать градус вовлеченности на высоких значениях.

Хвалим Mundfish, однозначно рекомендуем "Чары морских глубин" к приобретению, скучаем по шебутному гусю в исполнении Руслана Габидуллина, ждем заключительное DLC и потихоньку начинаем готовиться к полноценной второй части.