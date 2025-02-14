Чем был таинственный космический сигнал, найденный в 2024?

Космический телескоп Einstein Probe, запущенный Китайской академией наук в январе 2024 года, обнаружил новые события на этапе ввода в эксплуатацию. Среди них — примерно 60 очень ярких объектов, почти 500 звездных вспышек… И космический взрыв, поставивший ученых в тупик. Портал space.com рассказал о нем подробнее.

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Одной из вспышек, обнаруженных в 2024 году, была EP240408a — и она порядком отличалась от других. Астрономы немедленно запросили доступ к различным инструментам наблюдения, находящимся как на Земле, так и в космосе. Итого они задействовали почти 20 разных телескопов, охватывавших оптический, радио, гамма, ультрафиолетовый и ближний ИК-диапазон. Но большинство инструментов ничего не показали.

Дело в том, что известные источники рентгеновского излучения работают в нескольких спектрах одновременно. Китайские ученые увидели сияние EP240408a лишь в рентгеновском диапазоне, тогда как их коллеги из американского университета Карнеги-Меллона нашли потенциальный оптический эквивалент. Маленькую, блеклую галактику, откуда и мог произойти сигнал.

Но это не единственный параметр, по которому EP240408a не вписывается в существующие модели космических вспышек. Она зажгла рентгеновские приборы на промежуток от 7 до 23 дней — быстрые вспышки обычно длятся от субсекунд до сотен секунд. А более долгие, медленные явления, связанные с ядрами галактики, могут проходить месяцами, если не годами. EP240408a же находится где-то посередине.

Помимо этого, ученые зафиксировали 12 секундный всполох в 300 раз ярче рентгеновского излучения. Инструмент NASA NICER был одним из немногих, что смог запечатлеть этот момент благодаря высокой площади перехвата энергии и гибкому расписанию. И китайские, и американские астрономы также воспользовались обсерваторией Swift, чтобы получать информацию по рентгеновскому диапазону. Она же помогла уточнить источник вспышки: если судить по измерениям водорода, он находится за пределами Млечного пути.

Две независимые команды ученых сравнили свои наблюдения и пришли к немного разным выводам. Американцы считают, что далекий взрыв мог быть событием приливного разрушения. Оно происходит, когда звезда проходит слишком близко к черной звезде и разрывается гравитацией на части. Первое подобное событие было задокументировано в 1995 году, но за прошедшее время астрономы зафиксировали всего 100 аналогичных явлений.

Иногда (крайне редко) силы притяжения черных дыр исторгают звездное вещество высокоскоростным потоком, который взаимодействует с близлежащими материалами и ярко сияет как в рентгеновском, так и в радиодиапазоне. Лишь четыре события приливного разрушения создали такие потоки, и сигнал 2024 года был на них похож. Но в итоге наблюдения за радиочастотами ничего не принесли.

Для китайских специалистов этот факт автоматически вычеркивает событие приливного разрушения из списка возможных причин вспышки, хотя и внутри команды мнения разделились. Так, есть вероятность, что сигналы в радиодиапазоне появятся позже, когда поток звездного вещества расширится. У американцев похожая мысль. Они подозревают, что потоку нужно время на замедление, что немного отдаляет ударную волну, способную вызвать активность в спектре радио.

Другой вопрос, что временные рамки этого процесса тяжело объяснить. EP240408a похожа на аналогичные явления, но рентгеновский сигнал деградирует с большей скоростью: вероятно, черная дыра была довольно маленькой, а звезда — достаточно плотной.

Тем временем, китайцы предполагают, что EP240408a может быть принципиально новым типом космической вспышки — т.н. 10-дневным явлением, которое упускали предыдущие наблюдения.