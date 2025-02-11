Авторы Civilization 7 отключили важную функцию прямо перед релизом

Студия Firaxis Games выпустила второй патч для стратегии Civilization 7. Обновление вышло прямо перед релизом игры и исправило множество багов и проблем, но только в ПК-версии. А вот до консолей оно еще не добралось, из-за чего разработчикам пришлось отключить функцию кроссплея:

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Ч т о б ы у с к о р и т ь в ы п у с к о б н о в л е н и й д л я П К , м ы и н о г д а в ы п у с к а е м и х с и н о й п е р и о д и ч н о с т ь ю , ч е м д л я к о н с о л е й , в т о м ч и с л е и с е г о д н я ш н и й п а т ч . В с в я з и с э т и м к р о с с - и г р а м е ж д у и г р о к а м и н а П К и к о н с о л я х в р е м е н н о о т к л ю ч е н а . Э т о н е п о в л и я е т н а к о н с о л ь н ы х и г р о к о в , п ы т а ю щ и х с я и г р а т ь с д р у г и м и к о н с о л ь н ы м и и г р о к а м и .

Среди самых крупных изменений патча можно отметить улучшенный морской бой, исправления в интерфейсе и переработку городов-государств — больше они не пропадают с карты после смены эпох. Кроме того, теперь вы сможете играть на эпической и марафонской скорости — ранее они не были синхронизированы с длительностью эпох.