Авторы Civilization 7 отключили важную функцию прямо перед релизом
Студия Firaxis Games выпустила второй патч для стратегии Civilization 7. Обновление вышло прямо перед релизом игры и исправило множество багов и проблем, но только в ПК-версии. А вот до консолей оно еще не добралось, из-за чего разработчикам пришлось отключить функцию кроссплея:
Чтобы ускорить выпуск обновлений для ПК, мы иногда выпускаем их с иной периодичностью, чем для консолей, в том числе и сегодняшний патч. В связи с этим кросс-игра между игроками на ПК и консолях временно отключена. Это не повлияет на консольных игроков, пытающихся играть с другими консольными игроками.
Среди самых крупных изменений патча можно отметить улучшенный морской бой, исправления в интерфейсе и переработку городов-государств — больше они не пропадают с карты после смены эпох. Кроме того, теперь вы сможете играть на эпической и марафонской скорости — ранее они не были синхронизированы с длительностью эпох.