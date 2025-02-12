Создатели InZOI рассказали о сверхъестественных «фишках» игры

Разработчики симулятора жизни InZOI, также известного как «убийца The Sims», раскрыли новые подробности игры. Как оказалось, на релизе в ней появятся сверхъестественные элементы — в частности, некоторые персонажи могут стать призраками.

© Cq.ru

Об этом разработчики рассказали в официальном дискорд-сообществе. По их словам, NPC, чья карма была негативной, после смерти станут привидениями и будут слоняться по миру. К сожалению, пока что играть за призраков не выйдет:

М ы х о т и м о г р а н и ч и т ь в с т р е ч и с п р и з р а к а м и , ч т о б ы о н и н е з а т м е в а л и о с н о в н о й г е й м п л е й , н о в т о ж е в р е м я м ы х о т и м , ч т о б ы о н и б ы л и д о с т а т о ч н о у в л е к а т е л ь н ы м и , к о г д а п р о и с х о д я т . Д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е п р и з р а к о в б у д е т п р о и с х о д и т ь п о с л е р е л и з а , о д н а к о в т е к у щ е й с б о р к е в ы с м о ж е т е в с т р е т и т ь п р и з р а к о в в о п р е д е л е н н о е в р е м я и п р и о п р е д е л е н н ы х у с л о в и я х .

Что касается других сверхъестественных существ, то их на релизе игры не будет. Хотя в будущем разработчики не прочь добавить побольше фэнтезийных элементов. InZOI выйдет в раннем доступе Steam уже 28 марта, а через какое-то время доберется до PS5 и Xbox Series.