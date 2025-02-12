Создатели InZOI рассказали о сверхъестественных «фишках» игры

Создатели «убийцы The Sims» InZOI рассказали о сверхъестественных «фишках» игры
Разработчики симулятора жизни InZOI, также известного как «убийца The Sims», раскрыли новые подробности игры. Как оказалось, на релизе в ней появятся сверхъестественные элементы — в частности, некоторые персонажи могут стать призраками.
Об этом разработчики рассказали в официальном дискорд-сообществе. По их словам, NPC, чья карма была негативной, после смерти станут привидениями и будут слоняться по миру. К сожалению, пока что играть за призраков не выйдет:
Мы хотим ограничить встречи с призраками, чтобы они не затмевали основной геймплей, но в то же время мы хотим, чтобы они были достаточно увлекательными, когда происходят. Дальнейшее развитие призраков будет происходить после релиза, однако в текущей сборке вы сможете встретить призраков в определенное время и при определенных условиях.
Что касается других сверхъестественных существ, то их на релизе игры не будет. Хотя в будущем разработчики не прочь добавить побольше фэнтезийных элементов. InZOI выйдет в раннем доступе Steam уже 28 марта, а через какое-то время доберется до PS5 и Xbox Series.