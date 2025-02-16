Лучшие кооперативные игры за одним экраном

Для посиделок с друзьями нет ничего лучше кооперативных игр, позволяющих играть целой компанией за одним экраном. Портал hardcoregamer.com рассказал, во что стоит поиграть любителям кооперативов — как смешных, так и серьезных.

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It Takes Two

В It Takes Two двум игрокам предстоит примерить на себя роли Коди и Мэй: супружеской пары, чей брак находится на пороге краха. Их дочь загадала желание, чтобы родители вновь помирились, и теперь они превратились в куклы. Чтобы вернуть себе человеческий облик, протагонистам предстоит исправить свои отношения, проходя через самые абсурдны препятствия.

It Takes Two разработана специально для двух игроков. Один всегда контролирует Коди, а второй — Мэй, причем оба персонажа находятся на экране одновременно. И им постоянно нужно взаимодействовать друг с другом, т.к. каждый уровень дает героям уникальные способности: если один из них получает молоток, то у второй непременно будут гвозди.

Overcooked! 2

Overcooked! 2 непременно превратит компанию друзей либо в гениальных шефов, либо в кричащих маньяков. Команде поваров-неудачников предстоит совершить путешествие по миру нелепых кухонь и готовить блюда в самых разных обстоятельствах: от дома с приведениями, где мебель то и дело пропадает, до воздушного шара. В Overcooked! 2 нет «экшена» как такового, но игрокам постоянно необходимо бороться с окружением и импровизировать. В один момент вы тихо-мирно нарезаете помидоры, а во второй — кухня загорелась, рис подгорел, и кто-то случайно выкинул целую тарелку готовой еды в мусорное ведро.

Baldur’s Gate 3

В Baldur’s Gate 3 вам и вашему партнеру необходимо избавиться от опасного паразита, который дает своему хозяину мощные способности, но может превратить его в жуткого монстра. В путешествии по миру партия раскроет множество темных секретов, одолеет орды врагов и примет множество решений, способных изменить судьбу мира. А т.к. пошаговые сражения в игре работают по правилам Dungeons & Dragons, командная работа и грамотный менеджмент ресурсов — залог победы.

Tekken 8

По сути, Tekken 8 продолжает традиции серии. Фундамент боевой системы остался прежним (трехмерное окружение, четыре кнопки атаки), но благодаря низкому порогу вхождения даже новичок может проделывать зрелищные комбо. К тому же, в восьмой части появились новые механики, которые делают поединки более напряженными и стильными, а также упрощенная схема управления для новичков.

Rocket League

В Rocket League нет ни сложной предыстории, ни запутанного сюжета: только машинки, мяч и одна цель — забить больше голов, чем соперник. Игру крайне легко понять, но довольно тяжело освоить в совершенстве: ускоритель позволяет каждой машине буквально взлетать, и управлять ей в полете, параллельно контролируя мяч, не так-то просто.