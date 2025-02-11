В EGS стартовала зимняя распродажа

В магазине Epic Games Store внезапно стартовала крупная зимняя распродажа с внушительными скидками до 75%. К сожалению, никаких дополнительных акций владельцы магазине не предусмотрели.

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Самые интересные предложения на распродаже EGS:

R e m n a n t 2 — 1 4 2 4 р у б л я ( с к и д к а 5 0 % ) ; The Outlast Trials — 479 рублей (скидка 60%); Manor Lords — 1049 рублей (скидка 30%); Homeworld 3 — 999 рублей (скидка 50%); The Long Dark — 775 рублей (скидка 50%); World War Z Aftermath — 949 рублей (скидка 50%); Frostpunk — 90 рублей (скидка 85%); The Thaumaturge — 759 рублей (скидка 45%); Killing Floor 2 — 129 рублей (скидка 80%); Old World — 374 рубля (скидка 75%); Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition — 359 рублей (скидка 70%);

Зимняя распродажа в Epic Games Store продлится до вечера 24 февраля. Заглавное фото: Remnant 2