Уилл Райт назвал скрытый замысел The Sims

Геймдизайнер Уилл Райт рассказал, какой скрытый замысел он заложил в популярную игру The Sims. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times (NYT).

© Lenta.ru

Основатель студии Maxis Уилл Райт пообщался с журналистами в честь переиздания оригинальных частей The Sims — симулятора жизни. По его словам, его игра была сатирическим отражением общества потребления. В рекламе бытовой техники в игре говорилось, что телевизоры и холодильники могут изменить жизнь. Райт заметил, что видел подобное в реальности.

« В ы п о к у п а е т е э т и в е щ и , к о т о р ы е д о л ж н ы с д е л а т ь в а с с ч а с т л и в ы м и . Н о в к а к о й - т о м о м е н т о н и в с е н а ч и н а ю т л о м а т ь с я » , — з а м е т и л с о з д а т е л ь T h e S i m s . Уилл Райт назвал всю бытовую технику в игре, которой игрок мог окружить своего персонажа — сима, «бомбой замедленного действия».

При возгорании телевизора или газовой плиты мог возникнуть пожар, и это могло погубить персонажа.

Также Райт признался, что разработчики игры намеренно сделали симов «тупыми». Он заметил, что в ранней версии The Sims искусственный интеллект (ИИ) был настолько умным, что игрок мог только испортить своими действиями жизнь персонажа. Поэтому создатели тайтла намеренно снизили уровень ИИ, чтобы играть было интереснее.

Райт рассказал, что хотел создать постоянное ощущение хаоса. В этой связи, например, игрок мог получить несовместимые с жизнью ранения даже от укуса морской свинки, зараженной неизвестной болезнью.

Ранее аналитики «Дзен» рассказали, что больше половины россиян хотя бы раз играли в The Sims. Чаще всего они запускали игру, чтобы поднять себе настроение.