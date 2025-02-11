NVIDIA открыла ИИ-инструмент для улучшения графики в играх

NVIDIA выпустила RTX Kit — набор инструментов, позволяющий разработчикам использовать нейросети для улучшения графики в играх.

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Он уже доступен на GitHub и включает несколько ключевых технологий. Главная новинка — RTX Neural Shaders (RTXNS), использующая машинное обучение для повышения качества рендеринга.

Также в комплекте есть RTX Neural Texture Compression, уменьшающая размер текстур с 272 до 11.37 МБ, и RTX Mega Geometry (RTXMG), примененная в Alan Wake 2.

Еще одна технология — RTX Character Rendering (RTXCR), позволяющая реалистично рендерить волосы и кожу.

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NVIDIA добавила поддержку Linear-Swept Sphere (LSS) — формата, ускоряющего анимацию волос в два раза при снижении потребления видеопамяти в пять раз. Кроме того, компания представила RTX Texture Filtering (RTXTF), улучшающую детализацию текстур.

Обновленный Streamline SDK 2.7.2 поддерживает DLSS 4 Multi Frame Generation.