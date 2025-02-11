В Сети появился трейлер GTA 6 в ретро стиле

Пока Rockstar активно готовится к скорому релизу долгожданной Grand Theft Auto 6, в сети появляется все больше контента по известной франшизе.

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На днях зарубежный YouTube-блогер, выпускающий ретро-ролики по популярным играм, показал свое видение трейлера GTA 6, если бы его сняли в 1989 году. Работа похожа на дизайн пиксельных игр того времени и переносит зрителей более чем на 30 лет назад.

Трейлер вызвал восторженную реакцию аудитории. Многие пишут о своем желании поиграть в такую версию игры, а кто-то шутливо предупреждает автора быть осторожней, чтобы не получить бан от Rockstar.