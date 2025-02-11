В Kingdom Come: Deliverance 2 можно встретить кота в сапогах

Игроки время от времени встречают пасхалки на просторах Kingdom Come: Deliverance 2. В этот раз в игре неожиданно был найден культовый герой сказок — кот в сапогах.

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Отметка на карте, где можно найти кота Судя по комментариям в Сети, пушистого героя нашло не так много игроков, но счастливчики опубликовали координаты с месторасположением кота, поэтому теперь его встретить может каждый.

Кот в сапогах, найденный игроками Кому-то кот показался настолько милым и забавным, что сразу захотелось отправиться к нему. Другим же геймерам кажется странным тратить столько времени на поиски виртуального зверька.