Обновление для Honkai Star Rail покажут 14 февраля

Обновление 3.1 для Honkai Star Rail покажут на стриме 14 февраля
В эту пятницу создатели игры Honkai: Star Rail проведут традиционную трансляцию перед релизом большого обновления, во время которой раскроют подробности о патче.
Стрим разработчиков Honkai: Star Rail по версии 3.1 пройдёт 14 февраля в 14:30 мск. Эфир можно будет посмотреть на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).
В рамках трансляции авторы игры покажут двух новых персонажей — Мидея и Трибби, а также раскроют информацию о наградах в 3.1 и раздадут промокоды на донатную валюту с внутриигровыми ресурсами.
Версия Honkai: Star Rail 3.1 выйдет 26 февраля и продолжит сюжетную кампанию новой планеты Амфореус.