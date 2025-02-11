RTX 5090 начала плавиться у некоторых владельцев

Владельцы новейшей видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition столкнулись с серьезной проблемой: расплавлением разъема питания. Как минимум у одного из покупателей новинки Nvidia инцидент произошел при использовании неоригинального кабеля питания. Об этом со ссылкой на жалобы пользователей в соцсетях сообщает издание 3DNews.

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Согласно сообщению пользователя на Reddit, он использовал кабель от компании Moddiy, заявленный как соответствующий стандартам ATX 3.0 и PCIe 5.0 и способный передавать до 600 Вт. Производитель утверждает, что кабель соответствует обновленному стандарту 12V-2х6.

Во время игры в Battlefield 5 пользователь почувствовал запах гари из системного блока. Мониторинг показал энергопотребление видеокарты в пределах 500-520 Вт. Немедленное выключение компьютера не предотвратило повреждение как разъема на видеокарте, так и на блоке питания.

Несмотря на утверждения пользователя о правильном подключении кабеля и характерном щелчке, указывающем на фиксацию, произошедшее ставит под сомнение надежность неоригинальных кабелей питания для столь требовательных видеокарт. Ранее этот же кабель использовался с GeForce RTX 4090 Founders Edition без каких-либо проблем.

Эксперты предполагают, что причиной может быть несоответствие стороннего кабеля заявленным характеристикам или недостаточно плотное соединение.

Случаи расплавления разъемов при использовании оригинальных адаптеров, поставляемых с GeForce RTX 5090, пока не зафиксированы. Эталонные версии видеокарты комплектуются обновленным адаптером 12V-2х6, отличающимся большей гибкостью и длиной. Кроме того, угловое расположение разъема питания на RTX 5090 Founders Edition призвано снизить нагрузку на кабель.

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