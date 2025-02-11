Диски Kingdom Come Deliverance 2 активно раскупают в России — игра возглавила топ продаж

Ролевой экшн Kingdom Come: Deliverance 2 возглавил чарт продаж физических копий в российском магазине «М.Видео». Релизная версия игры обогнала давних лидеров — UFC 5 и GTA 5.

Диски Kingdom Come Deliverance 2 активно раскупают в России
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В топ-10 также поднялась Atomic Heart — это связано с недавним релизом дополнения «Чары морских глубин». Спросом у россиян также стали пользоваться игры серии The Last of Us.

Топ-10 продаваемых физических игр в России:

  • Kingdom Come: Deliverance 2 (Day One Edition);
  • UFC 5;
  • GTA 5;
  • Marvel's Spider-Man 2;
  • It Takes Two;
  • Atomic Heart;
  • Star Wars Jedi: Survivor;
  • The Last of Us Part 2 Remastered:
  • Mortal Kombat 11: Ultimate;
  • The Last of Us Part 1.

Ранее актёр Люк Дейл, сыгравший Птачека, подписался на российскую стримершу Gilticus, отметив, что раньше «не видел настолько прекрасной женщины».

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