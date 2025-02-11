Регулирование игровой индустрии в РФ могут передать Минкульту

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ), издатель «Бука» и основатель IndieGO Владимир Вареник направили в Госдуму предложения по корректировке законопроекта, регулирующего разработку и распространение видеоигр в России. Инициативы были адресованы зампреду Госдумы Петру Толстому и главе IT-комитета Сергею Боярскому еще 7 февраля. Законопроект, инициированный группой сенаторов и депутатов, находится на стадии рассмотрения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

© Газета.Ru

Ключевым предложением является создание дополнительных мер поддержки для российских разработчиков видеоигр, которые, по мнению авторов поправок, в текущей редакции законопроекта носят «формальный» характер. Среди предложенных мер: учреждение фонда развития видеоигровой индустрии для финансирования проектов, освобождение разработчиков от уплаты НДС на десять лет, закрепление эксперимента по включению видеоигр в реестр отечественного ПО, освобождение игровых студий от налога на прибыль на пять лет и снижение страховых взносов.

Компания «Бука» настаивает на передаче полномочий по регулированию отрасли от Минцифры и Роскомнадзора министерству культуры, аргументируя это тем, что российские видеоигры являются частью нематериального этнокультурного наследия. Альтернативным вариантом является разделение полномочий: Минкульт – за соответствие контента возрастной маркировке, ФАС – за контроль соблюдения честной конкуренции, Роскомнадзор – за защиту персональных данных.

Ранее свои предложения к законопроекту представили АПРИОРИ (VK Play, Astrum Entertainment и др.) и Ассоциация игровой индустрии, касающиеся порядка авторизации пользователей и других аспектов регулирования.

РВИ, «Бука» и Владимир Вареник поддержали предложения АПРИОРИ по изменению порядка идентификации пользователей, в том числе отмену этого требования для зарубежных компаний, а также необходимость доработки механизма маркировки игр и его унификации с международными стандартами.

Ранее были рассекречены огромные траты россиян на донаты в играх за 2024 год.