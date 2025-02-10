Disney и Epic Games готовит проект на базе Fortnite

Год назад было объявлено, что Disney вложит в Epic Games целых 1,5 миллиарда долларов ради создания «вселенной игр и развлечений» на основе своих франшиз в Fortnite. Судя по всему, проект на движке Unreal Engine 5 должен стать ответвлением, как это было с LEGO Fortnite. Как рассказал инсайдер, сейчас коллаборация перешла в «стабильную» стадию.

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Речь идёт об играбельной сборке ответвления, над которой всё это время трудилась Epic Games. Инсайдер считает, что теперь разработчики «добились большого прогресса» и перешли к следующему этапу своей дорожной карты. Возможно, совсем скоро будет проведён полноценный анонс режима, чья стабильная сборка уже готова.

В момент объявления о сотрудничестве Disney и Epic Games в планы по объединению в одной развлекательной вселенной входили такие известные франшизы, как «Звёздные войны», Marvel, Pixar и «Аватар». Догадки игроков гласят, что речь идёт о некой «метавселенной», в которой можно стать любимыми героями.

Также инсайдер раскрыл детали о грядущем контент Fortnite. В игре должна пройти коллаборация с франшизой «Форсаж». А ранее в сеть утекли изображения кроссовера с «Аватаром».