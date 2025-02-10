В России вырос cпрос на игровые приставки PlayStation и Xbox

Спрос на игровые приставки PlayStation и Xbox в России на маркетплейсах вырос более чем в два раза на фоне планов Евросоюза запретить их поставки в РФ. Это следует из анализа сервиса Moneyplace, передает РИА Новости .

С 28 января по 5 февраля, то есть в период непикового спроса, на маркетплейсах продавалось более 2,7 тысячи приставок PlayStation и Xbox в день. В прошлом году за этот период в среднем реализовывали 1-1,5 тысячи приставок ежедневно. Всего на маркетплейсах с 28 января по 5 февраля было продано почти 25 тысяч консолей на 257,7 миллиона рублей, уточняется в сообщении.

В 2024 году выручка продавцов консолей на Ozon и Wildberries увеличилась на 124% – до 3,93 миллиарда рублей, при этом было продано 982,9 тысячи приставок. Как отмечают аналитики, россияне предпочитают их компьютерам ввиду более низкой цены и возможности играть в современные игры. Самой популярной приставкой в России по-прежнему остается PlayStation 5.

В конце января Евросоюз решил перекрыть поставку игровых приставок в Россию. По мнению представителя ЕС Каи Каллас, консоли могут якобы использоваться для управления дронами. Новые ограничения Евросоюз планирует ввести 22 февраля.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил , что если в Евросоюзе запретят перепродажи в Россию игровых приставок PlayStation и Xbox, то отечественные геймеры найдут способ перепрошивать их. По словам парламентария, перепрошивка PlayStation и Xbox даст возможность российским пользователям играть на приставках "бесплатно и без навязанных ограничений".