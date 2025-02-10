Названы траты россиян на донаты в играх за 2024 год

Российские геймеры потратили рекордные 204 миллиарда рублей на внутриигровые донаты в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-школы XYZ, входящей в образовательную компанию Ultimate Education, основываясь на данных опроса российских геймеров и анализе рынка.

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Исследование показало, что в среднем один донатер потратил около 12 000 рублей. Наиболее популярными играми, в которых россияне совершали внутриигровые платежи, стали Mobile Legends, Genshin Impact и Мир Танков.

Заместитель генерального директора по управлению креативным кластером Ultimate Education Владимир Синицын отметил стремительный рост сферы внутриигровых платежей, сравнимый по объему с традиционным рынком платных игр. Он подчеркнул, что на передний план вышли форматы free-to-play и games as a service, где донаты и микротранзакции становятся ключевым источником дохода для разработчиков.

Синицын также заявил, что успех в игровой индустрии зависит от сбалансированности платных опций и качественного геймплея, и те компании, которые предложат прозрачную и ненавязчивую монетизацию, займут лидирующие позиции на рынке.

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