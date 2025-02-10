Перечислены самые популярные игры у пиратов

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала лидером по количеству скачиваний пиратских копий среди российских геймеров в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе онлайн-школы XYZ, специализирующейся на разработке игр и компьютерной графики, входящей в образовательную компанию Ultimate Education.

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Результаты исследования основаны на опросе российских геймеров и анализе текущей ситуации на рынке. Аналитики отмечают, что в среднем пиратские копии скачивают две трети российских геймеров.

В списке самых популярных пиратских игр, помимо S.T.A.L.K.E.R. 2, также оказались:

– Warhammer 40,000: Space Marine 2;

– Black Myth: Wukong;

– Path of Exile II;

– Elden Ring;

– Helldivers 2.

В целом, объем скачивания пиратского контента снизился на 13% по сравнению с 2023 годом. Эксперты связывают это с меньшим количеством крупных и дорогостоящих релизов в прошедшем году.

« С о г л а с н о н а ш е й с т а т и с т и к е , 5 7 % г е й м е р о в , с к а ч а в ш и х п и р а т с к у ю в е р с и ю и г р ы , в п о с л е д с т в и и п р и о б р е л и л и ц е н з и о н н у ю к о п и ю , » - з а я в и л Владимир Синицын, заместитель генерального директора по управлению креативным кластером Ultimate Education. «Это говорит о том, что игроки готовы финансово поддерживать разработчиков, если им понравится игра. Важно создавать удобные способы доступа к контенту и разрабатывать эффективные меры борьбы с пиратством.»

Ранее выяснилось, что Sony продлит действие подписок PlayStation Plus в качестве извинения.