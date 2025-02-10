Перечислены самые популярные игры у пиратов

XYZ: S.T.A.L.K.E.R. 2 стала самой популярной у пиратов игрой в РФ за 2024 год
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала лидером по количеству скачиваний пиратских копий среди российских геймеров в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе онлайн-школы XYZ, специализирующейся на разработке игр и компьютерной графики, входящей в образовательную компанию Ultimate Education.
Результаты исследования основаны на опросе российских геймеров и анализе текущей ситуации на рынке. Аналитики отмечают, что в среднем пиратские копии скачивают две трети российских геймеров.
В списке самых популярных пиратских игр, помимо S.T.A.L.K.E.R. 2, также оказались:
– Warhammer 40,000: Space Marine 2;
– Black Myth: Wukong;
– Path of Exile II;
– Elden Ring;
– Helldivers 2.
В целом, объем скачивания пиратского контента снизился на 13% по сравнению с 2023 годом. Эксперты связывают это с меньшим количеством крупных и дорогостоящих релизов в прошедшем году.
«Согласно нашей статистике, 57% геймеров, скачавших пиратскую версию игры, впоследствии приобрели лицензионную копию,» - заявил Владимир Синицын, заместитель генерального директора по управлению креативным кластером Ultimate Education. «Это говорит о том, что игроки готовы финансово поддерживать разработчиков, если им понравится игра. Важно создавать удобные способы доступа к контенту и разрабатывать эффективные меры борьбы с пиратством.»
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