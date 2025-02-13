5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Studio System: Guardian Angel

Сюрреалистический хоррор, визуально вдохновленный играми Atlus. Прямо под школой протагониста расположена тайная киностудия, но в один день все учащиеся пропадают, и главному герою необходимо выжить в странных подземельях. Примечательно, что игра использует фиксированную камеру как инструмент не только для боев, но и для решения головоломок.

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Slender Threads

Slender Threads рассказывает историю коммивояжера, который оказался втянут в сверхъестественные события в маленьком городке. Но не дайте забавному дизайну персонажей себя обмануть: это действительно жуткий психологический хоррор в жанре point-and-click.

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While Waiting

While Waiting — игра, которая вознаграждает пользователя за ничегонеделание. По сути, она проводит игрока через цепочку типичных ситуаций, где нужно просто сидеть и ждать: от очереди в туалет до скучного совещания. И ни одно из возможных действий игрока не ускорит процесс. Получается, игра бессмысленная? Вовсе нет: она очевидно претендует на комедию и подшучивает над «глубокомысленными» интерактивными фильмами. Пожалуй, это единственная игра в Steam, где фраза «пасхалки, спрятанные в скукоте» вынесена в фишки проекта.

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World End Diner

Пост-апокалиптический менеджмент-сим, где игроку предстоит руководить собственной закусочной. Но, несмотря на мрачную завязку, сама по себе игра довольно уютная: 16-битная графика сразу же навевает ассоциации со Stardew Valley. Собрав достаточно ингредиентов, игрок может подавать различные блюда милым животным и роботам — основным гостям заведения. Новые рецепты открываются по мере прохождения, и, похоже, игра предлагает много способов развивать закусочную.

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Looney Landers

Looney Landers выглядит как пришелец из начала 1980-х. Это многопользовательский патигейм, где игрокам нужно проходить серии полос препятствий, не умирая. Для победы всего-то и нужно, что благополучно приземлиться, но в условиях соревнования с другими игроками придется идти на дурацкие, смешные риски. Помимо этого, проект — часть аркадной серии от студии Class of 1983, куда также входят Donut Dodo и Cash Cow DX.