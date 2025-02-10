Ритейлер раскрыл цену процессоров Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D

Американский ритейлер Newegg преждевременно опубликовал цены на новые процессоры AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D.

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Страницы быстро скрыли, но агрегаторы цен, вроде PCPartPicker, успели зафиксировать информацию.

Согласно утечке, 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D оценен в $699, а 12-ядерный Ryzen 9 9900X3D — в $599. Это соответствует стартовым ценам их предшественников на архитектуре Zen 4.

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Для сравнения, Ryzen 7 9800X3D, официально стоящий $479, уже сложно найти по рекомендованной цене из-за высокого спроса. Ожидается, что новые X3D-чипы AMD также станут популярны среди геймеров благодаря увеличенному объему 3D V-Cache.

AMD пока не объявила точную дату выхода процессоров, но утечка на Newegg указывает, что релиз может состояться в ближайшее время.