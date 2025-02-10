На фоне GTA 6 акции Take-Two достигли исторического максимума

Издатель Grand Theft Auto 6, Take-Two Interactive, подтвердил, что релиз игры состоится осенью 2025 года.

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Об этом заявил глава компании Штраус Зельник на встрече с инвесторами. После объявления акции Take-Two подскочили почти на 15%, достигнув рекордных $212.88 за штуку.

Предыдущий максимум был установлен в 2021 году, когда стоимость акций компании доходила до $211.44.

Аналитики отмечают, что рост связан не только с ожиданиями GTA 6, но и с перспективными франшизами Take-Two, такими как BioShock, Mafia, Borderlands и спортивными симуляторами 2K.

На фоне массовых увольнений в игровой индустрии, издатель GTA показывает уверенный рост. В отличие от Electronic Arts и Ubisoft, сокращающих расходы, компания готовится к одному из самых громких релизов десятилетия, который может значительно увеличить её капитализацию.