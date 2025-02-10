Разницу между RTX 3080 и 3080 Ti измерили в играх в 2025 г.
В одном из выпусков на YouTube-канале GPU Tester эксперт продемонстрировал, как в 1440p показывают себя видеокарты RTX 3080 и RTX 3080 Ti.
Marvel’s Spider-Man 2 запускалась с графикой Very High. Здесь средняя частота кадров составляла 69 к/с (RTX 3080) и 74 к/с (RTX 3080 Ti).
Indiana Jones and the Great Circle тестировалась на настройках графики High. В среднем в этой игре FPS равнялся 90 к/с (3080) и 96 к/с (3080 Ti).
В игре Horizon Forbidden West с пресетом Very High удалось в среднем получить 74 к/с (RTX 3080) и 83 к/с (RTX 3080 Ti).
Senua’s Saga Hellblade II шла с высокой графикой. Средняя производительность здесь равнялась 59 к/с (3080) и 65 к/с (3080 Ti).
Игра Call of Duty: Black Ops 6 тестировалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров здесь находилась на уровне 98 к/с (3080) и 115 к/с (3080 Ti).
Call of Duty: Modern Warfare 3 запускалась тоже на ультра-настройка графики. Средний FPS в этом проекте составлял 105 к/с (3080) и 115 к/с (3080 Ti).
Игра God of War Ragnarök шла с ультра-графикой. Средняя производительность в ней составляла 98 к/с (3080) и 112 к/с (3080 Ti).
В Warhammer 40K Space Marine 2 с высоким пресетом в среднем удалось получить 75 к/с (3080) и 82 к/с (3080 Ti).
Black Myth Wukong тестировалась на настройках графики Cinematic. Средняя частота кадров здесь равнялась 52 к/с (3080) и 58 к/с (3080 Ti).
The Last of Us запускалась с пресетом Ultra. Средний FPS в ней находился на уровне 64 к/с (3080) и 71 кс (3080 Ti).
В игре Cyberpunk 2077 с пресетом Custom средняя производительность равнялась 90 к/с (3080) и 100 к/с (3080 Ti).
Red Dead Redemption 2 шла с графикой Ultra. Средняя частота кадров в этой игре составляла 90 к/с (3080) и 101 к/с (3080 Ti).
Вывод
В среднем RTX 3080 Ti была быстрее 3080 в играх на 11% (89 к/с и 80 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель WD BLACK SN850X;
- блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0;
- корпус Lian Li Lancool III RGB.