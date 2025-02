Разницу между RTX 3080 и 3080 Ti измерили в играх

В одном из выпусков на YouTube-канале GPU Tester эксперт продемонстрировал, как в 1440p показывают себя видеокарты RTX 3080 и RTX 3080 Ti.

© RTX

Marvel’s Spider-Man 2 запускалась с графикой Very High. Здесь средняя частота кадров составляла 69 к/с (RTX 3080) и 74 к/с (RTX 3080 Ti).

Indiana Jones and the Great Circle тестировалась на настройках графики High. В среднем в этой игре FPS равнялся 90 к/с (3080) и 96 к/с (3080 Ti).

В игре Horizon Forbidden West с пресетом Very High удалось в среднем получить 74 к/с (RTX 3080) и 83 к/с (RTX 3080 Ti).

Senua’s Saga Hellblade II шла с высокой графикой. Средняя производительность здесь равнялась 59 к/с (3080) и 65 к/с (3080 Ti).

Игра Call of Duty: Black Ops 6 тестировалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров здесь находилась на уровне 98 к/с (3080) и 115 к/с (3080 Ti).

Call of Duty: Modern Warfare 3 запускалась тоже на ультра-настройка графики. Средний FPS в этом проекте составлял 105 к/с (3080) и 115 к/с (3080 Ti).

© GPU Tester

Игра God of War Ragnarök шла с ультра-графикой. Средняя производительность в ней составляла 98 к/с (3080) и 112 к/с (3080 Ti).

В Warhammer 40K Space Marine 2 с высоким пресетом в среднем удалось получить 75 к/с (3080) и 82 к/с (3080 Ti).

Black Myth Wukong тестировалась на настройках графики Cinematic. Средняя частота кадров здесь равнялась 52 к/с (3080) и 58 к/с (3080 Ti).

The Last of Us запускалась с пресетом Ultra. Средний FPS в ней находился на уровне 64 к/с (3080) и 71 кс (3080 Ti).

В игре Cyberpunk 2077 с пресетом Custom средняя производительность равнялась 90 к/с (3080) и 100 к/с (3080 Ti).

Red Dead Redemption 2 шла с графикой Ultra. Средняя частота кадров в этой игре составляла 90 к/с (3080) и 101 к/с (3080 Ti).

Вывод

В среднем RTX 3080 Ti была быстрее 3080 в играх на 11% (89 к/с и 80 к/с соответственно).

Тестовый стенд: