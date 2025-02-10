Лоан из Dying Light 2 поменяла национальность

В этом году франшиза Dying Light отмечает юбилей, и разработчики решили порадовать фанатов особым подарком.

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В описании к новому патчу Dying Light 2 было послание для игроков, чтобы те заглянули в тайник и нашли в нем уникальный образ для Лоан в честь Лунного Нового года.

Ожидалось, что будет меняться исключительно одежда, но при использовании скина у героини также меняется цвет кожи и национальность. Теперь внешне девушка похожа не на афроамериканку, а на белокожую азиатку.

Мнения игроков неоднозначны, ведь никто не ожидал подобного обновления после череды банов за любые моды, которые добавляли возможность менять героине цвет кожи.