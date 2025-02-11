Take-Two признала ценность ПК для серии GTA

Несмотря на растущую значимость ПК-гейминга и то, что до 40% продаж мультиплатформенных игр Take-Two Interactive приходится именно на эту платформу, долгожданная GTA 6 от Rockstar Games на старте будет доступна только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Данные о значимости ПК-рынка для компании в интервью изданию IGN раскрыл генеральный директор Take-Two Штраус Зельник.

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Компания не считает это упущенной возможностью, несмотря на тенденцию к снижению продаж актуальных консолей и увеличению популярности ПК. Зельник уверен, что выход GTA 6, релиз которой запланирован на осень 2025 года, станет стимулом для увеличения спроса на PS5 и Xbox Series X/S.

Относительно возможного выхода GTA 6 на ПК, глава Take-Two воздержался от конкретных заявлений, отметив, что компания не всегда выпускает игры одновременно на всех платформах. Он напомнил о грядущем релизе Sid Meier's Civilization VII, который станет первым в истории серии, изначально запланированным для одновременного выхода на нескольких платформах. Зельник также добавил, что Rockstar Games традиционно начинает выпуск игр с одних платформ, постепенно расширяя их список.

По имеющейся публичной информации, GTA 6 перенесет игроков в вымышленный штат Леонида, вдохновленный Флоридой, где они смогут сыграть за преступников Джейсона и Лусию. Rockstar обещает создать «самый большой и правдоподобный мир» в истории серии.

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