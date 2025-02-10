Авторы Deliverance 2 переносили релиз из-за Assassin's Creed

Глава разработки Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра подробнее рассказал о переносе сиквела с 11 на 4 февраля. По словам гейм-дизайнера, команда приняла такое решение, чтобы не конкурировать с Assassin's Creed Shadows — на тот момент проект должен был выйти 14 февраля.

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Вавра также предположил, что создатели Shadows, в свою очередь, перенесли игру на 20 марта из-за Kingdom Come: Deliverance 2.

М ы п е р е н е с л и р е л и з K i n g d o m C o m e н а н е д е л ю р а н ь ш е , н а 4 ф е в р а л я , и з - з а A s s a s s i n ' s C r e e d , и м н е к а ж е т с я , ч т о о н и , в о з м о ж н о , о т л о ж и л и в ы х о д с в о е й н о в о й и г р ы и з - з а н а с … В л ю б о м с л у ч а е , д л я н а с п е р е н о с — э т о о т л и ч н а я н о в о с т ь .

Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой средневековой RPG в открытом мире с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также с захватывающей историей о мире средневековой Чехии.

Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна для покупки на платформах ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.