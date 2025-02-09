Sony продлит действие подписок PlayStation Plus в качестве извинения

Компания Sony объявила о продлении подписки PlayStation Plus на пять дней для всех подписчиков в качестве компенсации за масштабный сбой, произошедший в PlayStation Network (PSN) в минувшую пятницу. Этот шаг был предпринят после суток перебоев в работе сервиса, которые затронули геймеров по всему миру. Сообщение об этом появилось в официальном профиле PlayStation в X (Twitter).

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Пользователи сообщали о многочисленных проблемах, включая невозможность запуска приобретенных игр, скачивания контента и доступа к онлайн-сервисам. Многие игроки столкнулись с трудностями при подтверждении лицензий на свои цифровые покупки.

В официальном заявлении, опубликованном в субботу вечером в социальной сети X (ранее Twitter), Sony сообщила о восстановлении полноценной работы PSN. «PSN вернулась в строй, вы можете наслаждаться онлайн-возможностями без ограничений», – говорится в сообщении компании.

Sony выразила благодарность игровому сообществу за проявленное терпение в период технических проблем. В знак признательности, всем обладателям активной подписки PlayStation Plus будет автоматически предоставлено дополнительно пять дней пользования сервисом. Данная компенсация, к сожалению, не распространяется на пользователей, не являющихся подписчиками PS Plus.