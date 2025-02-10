В России зафиксировали всплеск интереса к инди-играм

В последние годы наблюдается заметный сдвиг в предпочтениях российских геймеров: внимание от высокобюджетных ААА-тайтлов западных разработчиков переключается на независимые игровые проекты. Разочарование в крупных релизах, усложнение игр, рост цен и навязывание определенной повестки способствуют укреплению позиций инди-разработчиков. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург» («ДП»).

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Константин Сахнов, основатель Vengeance Games и преподаватель НИУ ВШЭ, отмечает, что западные корпорации столкнулись с критикой за кадровую политику и обвинениями в предвзятости. По его мнению, это привело к снижению качества продукции и общему удорожанию разработки, что, в конечном итоге, подорвало позиции западной индустрии.

В России интерес к инди-играм объясняется не только усталостью от ААА-проектов, но и сложившейся геополитической ситуацией. После введения санкций многие мобильные разработчики покинули страну, а оставшиеся столкнулись с трудностями в издательстве. В связи с ограниченным числом крупных компаний, способных предложить работу, опытные специалисты начали создавать собственные инди-проекты, в том числе при поддержке государственных программ для IT-отрасли.

Александра Шиманович, HR-директор Infinite Art Solutions, подчеркивает, что инди-игры привлекают геймеров свежими идеями и уникальным стилем. Она приводит в пример российский проект Gedonia и международные хиты, такие как Hades, Minecraft и Celeste, как доказательство успешности и прибыльности инди-разработок.

Эксперты полагают, что инди-игры могут успешно конкурировать с ААА-проектами в определенных нишах. Однако для достижения серьезных результатов потребуется время и значительные ресурсы. Ожидается, что в ближайшие 5-10 лет в России появится больше крупных и успешных инди-проектов.

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