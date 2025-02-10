В Steam есть последний шанс забрать бесплатно Drunken Wrestlers 2

В цифровом магазине Steam есть последний шанс забрать мультиплеерный файтинг Drunken Wrestlers 2 бесплатно. Разработчики предупреждают, что уже 15-17 февраля игра перейдет на платную модель распространения и будет продаваться за $4.

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Ключевой особенностью Drunken Wrestlers 2 является ориентация на реалистичную физику. Также игроков ждет кроссплатформенный мультиплеер, кастомизация персонажей и встроенный редактор модов, интегрированный с Мастерской Steam.

8 февраля Helldivers 2 исполнился год, поэтому разработчики бесплатно раздают броню для игроков на ПК и PS5.