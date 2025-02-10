Какой будет следующая часть God of War

Авторитетный журналист и инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о продолжении франшизы God of War. По его словам, следующая часть приключений Кратоса станет не сиквелом, а приквелом. Ее действие развернется в Греции, а в центре сюжета окажется молодой Кратос, у которого очень сложные отношения с отцом.

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Впрочем, Том уточнил, что не может на 100% подтвердить эту информацию. Кроме того, он не исключает вероятность того, что речь идет не о полноценной игре, а о ремастерах или ремейках оригинальной трилогии.

Ранее другой инсайдер, Даниэль Рихтман, заявил, что новая часть God of War перенесет игроков в Древний Египет. Правда, он тоже не смог на 100% подтвердить достоверность этой информации.

Последняя часть франшизы God of War вышла в 2022 году и завершила сюжет новой дилогии. Можно предположить, что продолжение серии анонсируют уже совсем скоро, а выпустят в 2026 или 2027 году.