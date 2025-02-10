Kingdom Come: Deliverance 2 поставила новый рекорд в Steam

Kingdom Come: Deliverance 2 продолжает набирать обороты и ставить новые рекорды. Ролевая игра вышла 4 февраля и с тех пор почти каждый день обновляет свой пиковый онлайн в Steam.

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Сегодня, 8 февраля, по землям Kingdom Come: Deliverance 2 путешествовало свыше 233 тысяч человек. Благодаря этому игра поднялась на пятое место по количеству текущих игроков в Steam, обогнав таких мастодонтов, как Rust, Path of Exile 2 и GTA 5.