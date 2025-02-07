Украинский киберспортсмен покинул состав Shopify Rebellion по Dota 2
Североамериканский клуб Shopify Rebellion сообщил об изменениях в составе по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.
Ростер покинул игрок третьей позиции Марк mangekyou Харламов. Украинский оффлейнер выступал в составе SR с сентября 2024 года. Кто займёт данную позицию теперь, пока неизвестно. Информации о том, где продолжит карьеру Марк, также нет.
Состав SR по Dota 2 на данный момент:
- Энцо Timado Гианоли О'Коннор;
- Эрин Джаспер Yopaj Феррер;
- TBD;
- Кирилл Hellscream Лагутик;
- Ролен Андре skem Габриэль Онг;
- Канишка BuLba Сэм Сосэйл (тренер).
Ближайшим турниром для SR станет DreamLeague Season 25, который начнётся 16 февраля. Вполне вероятно, новый игрок команды будет представлен до этой даты.