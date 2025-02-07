Украинский киберспортсмен покинул состав Shopify Rebellion по Dota 2

Североамериканский клуб Shopify Rebellion сообщил об изменениях в составе по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

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Ростер покинул игрок третьей позиции Марк mangekyou Харламов. Украинский оффлейнер выступал в составе SR с сентября 2024 года. Кто займёт данную позицию теперь, пока неизвестно. Информации о том, где продолжит карьеру Марк, также нет.

Состав SR по Dota 2 на данный момент:

Энцо Timado Гианоли О'Коннор;

Эрин Джаспер Yopaj Феррер;

TBD;

Кирилл Hellscream Лагутик;

Ролен Андре skem Габриэль Онг;

Канишка BuLba Сэм Сосэйл (тренер).

Ближайшим турниром для SR станет DreamLeague Season 25, который начнётся 16 февраля. Вполне вероятно, новый игрок команды будет представлен до этой даты.