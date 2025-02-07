Украинский киберспортсмен покинул состав Shopify Rebellion по Dota 2

Североамериканский клуб Shopify Rebellion сообщил об изменениях в составе по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Украинский киберспортсмен покинул состав Shopify Rebellion по Dota 2
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Ростер покинул игрок третьей позиции Марк mangekyou Харламов. Украинский оффлейнер выступал в составе SR с сентября 2024 года. Кто займёт данную позицию теперь, пока неизвестно. Информации о том, где продолжит карьеру Марк, также нет.

Состав SR по Dota 2 на данный момент:

  • Энцо Timado Гианоли О'Коннор;
  • Эрин Джаспер Yopaj Феррер;
  • TBD;
  • Кирилл Hellscream Лагутик;
  • Ролен Андре skem Габриэль Онг;
  • Канишка BuLba Сэм Сосэйл (тренер).

Ближайшим турниром для SR станет DreamLeague Season 25, который начнётся 16 февраля. Вполне вероятно, новый игрок команды будет представлен до этой даты.

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