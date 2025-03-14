Лучшие пути наследия в каждой эпохе: гайд по Civilization 7

Механика наследия в Civilization 7 определяет стратегию игрока на многие ходы вперед, поэтому в каждой эпохе желательно выбрать ту, что позволит вырваться вперед. Портал GameSpot рассказал, какие пути наследия лучше выбирать в каждой эпохе.

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Лучший путь наследия в античности

Первый путь наследия может быть самым важным за всю партию, т.к. он определяет стратегию в следующих эпохах. Один из оптимальных вариантов — научный путь. Научный сотрудник и строительство зданий, связанных с наукой, даст цивилизации быстрый старт в гонке. Он позволит сфокусироваться на специфических технологиях и законах, чтобы опередить ближайших соперников в развитии. К тому же, научный путь позволяет построить Великую библиотеку: в ней можно выставить больше кодексов, которые дадут бонусы в следующих эпохах.

Лучший путь наследия в эпохе открытий

Эпоха открытий посвящена путешествиям по морям и исследованию новых континентов. Игроки начинают строить первые морские юниты, встречать новых лидеров из далеких земель и знакомиться с новыми культурными элементами, такими как религия.

Хотя в эпохе открытий есть несколько достойных выборов, лучшим, чаще всего, является экономический. Военный путь наследия пригодится, если вы хотите завоевать отдаленные государства силой, тогда как экономика подготавливает фундамент для современности. Торговые пути и рекомендации экономического советника позволяют зарабатывать в казну больше золота, чем когда-либо прежде. Помимо этого, упор на экономику позволит расширяться горизонтально за счет строительства новых поселений без взаимодействия с другими лидерами.

Лучший путь наследия в современности

В современности большая часть карты уже будет открыта. Почти все цивилизации знают друг о друге, между лидерами сложились отношения, империи простираются на 10-15 поселений. За две предыдущие эпохи некоторые также могли накопить солидные армии и флот.

По этой причине в современности стоит придерживаться военного пути. Т.к. это последняя эпоха перед концом партии, из нее нужно выжать максимум. Нет смысла поддерживать дружественные отношения, когда игра вот-вот закончится, поэтому захват мира — вполне реальная перспектива при наличии сильной армии. К современности военные юниты достигают наибольшей мощи, города и поселения надежно защищены, поток ресурсов давно налажен. Логично пустить их на дело, которое в них нуждается.