Как находить артефакты в Civilization 7: гайд
Последняя эпоха Civilization 7, современность, отличается от предыдущих быстрой индустриализацией, технологическим прорывом и, конечно же, погоней за историческими артефактами — для тех, кто рассчитывает достичь культурной победы. Портал GameSpot рассказал, как находить эти артефакты.
Как найти артефакты в Civilization 7
Система артефактов в Civilization 7 привязана к географическому обществу — механике культурного наследия в современности. Примерно как и в эпохе открытий, где игроки могут заниматься поиском священных реликвий, артефакты подразумевают отправку юнитов для сбора ресурсов. Разница лишь в том, что исследователей нужно тренировать — только они могут проводить раскопки на руинах.
Механики географического общества
Если вы хотите завершить игру культурной победой в современности, то вам нужно проделать следующие шаги.
- Изучите закон о естественной истории.
- Натренируйте исследователя.
- Постройте университет или музей.
- Приведите исследователя в университет или музей, после чего начните действие «Исследовать артефакты».
- Изучите закон о гегемонии.
- Найдите пять артефактов.
- Найдите 10 артефактов.
- Найдите 15 артефактов.
Локации и раскопки артефактов
Поиск артефактов может быть не самым простым делом, но есть одна хитрость, которая облегчает процесс. Переключите фильтр карты в режим континента, чтобы видеть границы между регионами: в этом режиме игра также четко показывает места потенциальных раскопок. Затем переместите исследователя в нужную клетку и начните раскопки — они занимают пару ходов.
Для оптимальной добычи артефактов желательно обзавестись где-то пятью или шестью исследователями. Они не исчезают после завершения раскопок, поэтому их можно просто разослать в разные уголки карты, чтобы проводить несколько операций одновременно.
Где можно выставлять артефакты
Но раскопки — это полдела. Добытый артефакт нужно выставить на публичное обозрение, а это можно сделать лишь в определенных сооружениях.
- Дворец
- Музей
- Эрмитаж (чудо света)
- Дворец изящных искусств (чудо света)