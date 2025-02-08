Как находить артефакты в Civilization 7: гайд

Последняя эпоха Civilization 7, современность, отличается от предыдущих быстрой индустриализацией, технологическим прорывом и, конечно же, погоней за историческими артефактами — для тех, кто рассчитывает достичь культурной победы. Портал GameSpot рассказал, как находить эти артефакты.

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Как найти артефакты в Civilization 7

Система артефактов в Civilization 7 привязана к географическому обществу — механике культурного наследия в современности. Примерно как и в эпохе открытий, где игроки могут заниматься поиском священных реликвий, артефакты подразумевают отправку юнитов для сбора ресурсов. Разница лишь в том, что исследователей нужно тренировать — только они могут проводить раскопки на руинах.

Механики географического общества

Если вы хотите завершить игру культурной победой в современности, то вам нужно проделать следующие шаги.

Изучите закон о естественной истории. Натренируйте исследователя. Постройте университет или музей. Приведите исследователя в университет или музей, после чего начните действие «Исследовать артефакты». Изучите закон о гегемонии. Найдите пять артефактов. Найдите 10 артефактов. Найдите 15 артефактов.

Локации и раскопки артефактов

Поиск артефактов может быть не самым простым делом, но есть одна хитрость, которая облегчает процесс. Переключите фильтр карты в режим континента, чтобы видеть границы между регионами: в этом режиме игра также четко показывает места потенциальных раскопок. Затем переместите исследователя в нужную клетку и начните раскопки — они занимают пару ходов.

Для оптимальной добычи артефактов желательно обзавестись где-то пятью или шестью исследователями. Они не исчезают после завершения раскопок, поэтому их можно просто разослать в разные уголки карты, чтобы проводить несколько операций одновременно.

Где можно выставлять артефакты

Но раскопки — это полдела. Добытый артефакт нужно выставить на публичное обозрение, а это можно сделать лишь в определенных сооружениях.