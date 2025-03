Пять недооцененных игр, которые заслуживают большего

На ПК выходит огромное множество игр, и не все добиваются заслуженного успеха. Иногда от недостатка маркетинга, а иногда — из-за того, что их жанр и так переполнен качественными релизами. Портал PC Gamer напомнил о пяти недооцененных проектах, которые заслуживают большей популярности.

Hunt: Showdown

Hunt: Showdown — логичная эволюция королевской битвы. 12 игроков сражаются на огромных картах в попытке первыми победить боссов и забрать себе награды за их головы. После трех футуристических боевиков в серии Crysis тяжело поверить, что именно Crytek смогла создать шутер, где большая часть арсенала взята прямо из документальных фильмов о Гражданской войне в США и вестернов. Игру можно смело назвать одним из самых изобретательных, напряженных и уникальных соревновательных шутеров в Steam, но она привлекает сравнительно скромный онлайн.

We Were Here

Франшиза We Were Here — настоящий подарок поклонникам кооперативных игр, причем первую игру можно попробовать бесплатно. Роковой замок полон хитроумных головоломок в стиле escape room, а тот факт, что решать их нужно вдвоем с товарищем, обмениваясь информацией по рации, заметно освежает геймплей. We Were Here насчитывает четыре полноценные игры, но слышали о них преимущественно лишь убежденные любители кооперативов. Подобные проекты в современной индустрии встречаются редко. Если вы прошли It Takes Two, и теперь не знаете, чем заняться, попробуйте ее.

Spectre Divide

В нише соревновательных FPS, которой правят Valve и Riot Games, тяжело найти свое место. Но Spectre Divide попыталась, задав довольно любопытный вопрос: «А что если игрок должен контролировать два тела на одной карте?». Причем эта механика неожиданно хорошо работает. По нажатию одной кнопки можно переключаться между двумя разными перспективами, что дает второй шанс, если атака вдруг закончится плачевно. Освоить систему нелегко, но обмен телами — это тактический инструмент, который не всегда обязан быть сложным. К тому же, возможность самому прикрывать собственные фланги создает тонну напряженных ситуаций.

KeyWe

Удивительно, что KeyWe не стала вирусным хитом. Народ обожает хаотично готовить блюда и разносить тарелки в Overcooked, но, видимо, отправка писем в роли птички киви — недостаточно интересно. KeyWe довольно легко заходит в любой компании. Каждый уровень предлагает перемещаться по комнате, чтобы выполнять задачи и избегать препятствия, вроде назойливой лозы, мешающей набирать письма на печатной машинке. Если завершить уровень до истечения таймера, можно получить в награду валюту и потратить ее на косметические предметы. Простота KeyWe и постепенная прогрессия сложности — главные достоинства игры.

Honkai Impact 3rd

Genshin Impact не существовала бы без Honkai Impact 3rd. Одна из старых игр HoYoverse может похвастать не менее зрелищными сражениями от третьего лица, механикой переключения между персонажами и RPG-системами, но без открытого мира и с гораздо более мрачным сюжетом. Проект далек от идеала — фундаментально это такая же гача-игра, как и многие другие, поэтому она не стесняется вытягивать из игроков деньги всеми возможными методами. Но если вы готовы простить ей эти моменты, то игра может предложить много запоминающихся моментов.

Escape Simulator

Escape Simulator не назвать такой уж старой, но кажется, будто люди просто забыли, что она существует. Она отлично заменяет собой реальные escape room развлечения. По сути, это головоломка от первого лица, где игроку нужно найти выход из комнаты, решив загадки: от простых математических задачек до перевода пиктограмм и других, более сложных паззлов. В Escape Simulator даже есть отдельный редактор уровней — на случай, если вы хотите посмотреть на работу авторов изнутри или создать собственную комнату.