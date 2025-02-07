Студия HideWorks представила новую игру Liminal Point

Анонсирована игра Liminal Point в жанре survival horror
Независимая студия HideWorks представила свою новую игру Liminal Point.
К анонсу прилагается дебютный трейлер.
Проект позиционируется как классический survival horror. При этом в показанных кадрах не наблюдается паразитирования на ретро-стилистике, которое стало почти неотъемлемой составляющей жанра в его современном состоянии.
Сюжетную завязку наверняка бы одобрил Джеймс Сандерленд: "Получив загадочное сообщение, Лира возвращается на остров, где трагически оборвалась история её группы. Окутанный туманом и населённый жуткими созданиями, город хранит мрачные тайны".
Заявлен перевод на русский язык.
Релиз запланирован на 2026 год, в Steam у Liminal Point уже есть страница, которую можно добавить в виш-лист.