Разработчики попросили пересмотреть законопроект о видеоиграх

Российские игровые студии обратились к законодателям с просьбой пересмотреть положения законопроекта о регулировании игровой индустрии, содержащие «невыполнимые требования». Об этом сообщает РБК.

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Просьбы российских разработчиков отражены в письме, направленном в Госдуму от имени организаций АПРИОРИ, АИИ, ПАО «МТС» и юридической компании «ЭБР».

Основное содержание письма включает предложение исключить из законопроекта требование разработчиков предоставлять бесконечный доступ к видеоиграм в режиме 24/7. Вместо этого студии предлагают сформулировать условия прекращения и ограничения доступа к играм в лицензионных соглашениях.

Кроме того, в письме высказаны дополнительные предложения, в том числе сохранение налоговых IT-льгот для разработчиков видеоигр, внедрение гибкой системы маркировки и возможность оспаривания результатов экспертизы.

В конце 2024 года в Госдуме предложили ввести прокатные удостоверения для распространяемых в России компьютерных игр, которые позволят контролировать их содержание.

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