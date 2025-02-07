В Monster Hunter Wilds началось открытое бета-тестирование

В Monster Hunter Wilds началось новое открытое бета-тестирование, получить доступ к которому могут все желающие на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Пока проходит первый этап — он продлится вплоть до утра 9 февраля и предоставляет доступ к контенту преимущественно с осеннего теста, но с некоторыми изменениями и дополнениями.

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К слову, геймеры, которые успели принять участие в первом тестировании, смогут перенести свой прогресс в новую бету. Её второй этап начнётся с 13 числа и продлится вплоть до 16 февраля. Стоит отметить, что минимальные и рекомендуемые системные требования были уменьшены. Тестирование станет отличной возможностью проверить «железо» в реальных условиях, а не в рамках бенчмарка.

Для установки второй открытой беты необходимо около 24 ГБ свободного пространства. На консолях приобретение платных подписок не требуется — даже без них получится опробовать многопользовательские активности.

Напомним, что релиз Monster Hunter Wilds состоится 28 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее в сети появилось финальное превью игры — новинка стала доступнее для освоения, нежели прошлые части серии, и напоминает традиционные RPG.