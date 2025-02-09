Как работает влияние в Civilization 7: гайд

Если в предыдущих частях Civilization влияние появлялось лишь в дополнениях, то в седьмой оно сразу является одним из базовых ресурсов. Но, в отличие от золота или науки, оно не привязано к какому-либо условию победы. Портал PC Gamer рассказал, зачем нужно влияние в Civilization 7 и на что его можно тратить.

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Как получать влияние в Civilization 7

Основные способы получения влияния — это городские сооружения, вроде алтарей. Но его также можно заработать с помощью определенных чудес света, законов, дипломатических пактов и способностей лидера/цивилизации. Civilization 7 неоднократно предупреждает, что у этого ресурса есть максимальный лимит, поэтому его желательно тратить сразу же. Правда, игра почему-то не показывает этот лимит — может, в релизной версии его и нет, просто его упоминания остались с ранних патчей.

Трата влияния на города-государства

Один из лучших способов потратить влияние, особенно при игре за определенных лидеров — это союзы с городами-государствами. Заплатив влияние, игрок может запустить процесс поглощения нейтрального города. Некоторые из них относятся к игроку враждебно, из-за чего процедура займет больше времени, но по достижению первого порога юниты нейтрального города перестанут атаковать. Затем открывается возможность стать сюзереном, что дает бонус, вроде уникального улучшения клетки или бесплатной технологии. Наконец, при максимальной дружбе игрок может заплатить большой объем влияния, чтобы поглотить город-государство и взять его под свой контроль.

Если несколько игроков пытаются подружиться с одним городом-государством, можно потратить дополнительное влияние, чтобы ускорить процесс. А если вы уже стали сюзереном, то за влияние можно повысить рост города, усилить военную мощь или взять его юниты под контроль.

Трата влияния на дипломатические пакты

Соперники могут реагировать на дипломатические пакты по-разному.

Другой лидер может согласиться с предложением, что не стоит влияния. Обычно это дает предложившему средний бонус, а согласившемуся — либо маленький, либо никакого.

Другой лидер может поддержать предложение, что стоит влияния, но приносит обеим сторонам более крупный бонус.

Другой лидер может отвергнуть предложение, что стоит влияния, возвращает затраченные ресурсы предложившему и отменяет соглашение.

То же самое актуально и для игрока, если он получает дипломатические пакты от других лидеров.

Как правило, активным может быть лишь один из каждого типа дипломатических предложений, хотя некоторые способности повышают этот лимит. Желательно держать активным то предложение, что соответствует вашему пути наследия. Например, соглашение о совместных исследованиях, если вы гонитесь за научной победой.

Для военных лидеров важным дипломатическим пактом будет «Осуждение» — оно снижает мнение о другом лидере. Его также могут использовать и против вас, поэтому есть смысл всегда держать при себе немного влияния, чтобы ответить. Почему оно важно? Потому что, если вы вдруг объявите войну кому-то, с кем у вас хорошие отношения, игра наложит штраф на поддержку военных действий.

Поддержка военных действий

В Civilization 7 поддержка военных действий — механика, показывающая, кто более «прав» в конфликте. Объявление войны вчерашним союзникам, к примеру, обычно ставит агрессора в невыгодное положение. Обе стороны конфликта могут тратить влияние, чтобы склонять поддержку в свою сторону, но с каждым разом это становится все дороже. Помимо этого, в игре есть чудеса света и законы, дающие больше поддержки.

Юниты отстающего по поддержке лидера получают штраф в сражениях против юнитов соперника, не говоря уже о том, что счастье во всех поселениях снижается. Поэтому развязывать войну без перспектив склонить поддержку на свою сторону не рекомендуется.

Шпионаж

В какой-то момент вы получите возможность тратить влияние на операции по шпионажу, такие как кража технологий у другого лидера. Обычно шансы на успех всегда составляют 100%, но есть и вероятность, что вас раскроют, если вы не делаете акцент на шпионаже. Поимка с поличным накладывает огромный негативный модификатор ко мнению лидера, которого вы попытались обдурить. От шпионажа также можно защищаться контршпионажем — он замедляет попытки операций со стороны соперников и повышает шанс раскрыть их махинации.