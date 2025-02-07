Созданная по мотивам Bloodborne гонка получит DLC

Автор Nightmare Kart, известной в прошлом как Bloodborne Kart, сообщил о релизе грядущего DLC под названием The Old Karts — и представил трейлер новинки.

© кадр из игры

В дополнении пользователи получат новую мини-кампанию и режимы, свежие трассы и гонщиков, как и дополнительные усиления для героев. Точной даты релиза, правда, пока не огласили.

Увидеть новую технику и персонажей как раз можно в трейлере, где закадровый голос сообщает, что персонажи «были рождены» для подобных задач.

Многих фанатов порадовали новости о DLC, поскольку ранее создатель гонки получил жалобу на нарушение авторских из-за демейка Bloodborne — изначально Nightmare Kart была спин-оффом этого проекта, но позже Sony потребовала изменить оригинальное название (Bloodborne Kart).

После жалобы на видео с демейком Bloodborne сам проект был убран из сети. За жалобу на него отвечала компания MarkScan, которая сотрудничает с Sony.

Похожую жалобу автор получил и из-за мода для оригинала, который позволял запускать Bloodborne в 60 FPS — судя по всему, Sony не хочет, чтобы игроки могли проходить мрачное приключение FromSoftawre с нормальной частотой кадров.

Некоторые фанаты предположили, что Sony развернула подобную кампанию из-за разработки ремейка оригинала, но многие пользователи сети назвали подобные теории «копиумом».