Nigma Galaxy без Миракла выбила российскую PARIVISION с BLAST Slam 2 по «Доте»

В плей-офф топ-турнира BLAST Slam 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн состоялась серия PARIVISION — Nigma Galaxy.

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В четвертьфинале престижного соревнования российская PARIVISION встретилась с ближневосточной Nigma Galaxy. Несмотря на то, что команда из России считалась явным фаворитом в данном матче, коллективу под руководством Куро KuroKy Салехи Тахасоми удалось обыграть PV со счётом 2:1.

Стоит отметить, что на данном ивенте Nigma Galaxy выступает с заменой. Так, керри команды Амер Miracle- аль-Баркави пропустил соревнование, и его место в составе временно занял малазиец Дэниэл Ghost Чан Кок Хонь.

В итоге PV вылетела с BLAST Slam 2, остановившись на 5-6-м месте. Это была последняя российская команда на турнире. Что касается Nigma Galaxy, в полуфинале коллектив встретится с европейской Tundra Esports.

Чемпионат BLAST Slam 2 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.