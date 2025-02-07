Глава студии Space Marine 2 предсказал «смерть» AAA-игр

Глава студии авторов Space Marine 2 предсказал «смерть» AAA-игр с огромными бюджетами
Глава компании Saber Interactive Мэтт Карч заявил, что время AAA-игр с монструозными бюджетами в 200-300 млн долларов подходит к концу.
Руководитель компании, ответственной за Warhammer 40,000: Space Marine 2, считает, что на создание игр просто не требуются такие затраты:
Думаю, что эпоха AAA-игр с бюджетами в 200, 300, 400 млн долларов подходит к концу. Не думаю, что такие затраты необходимы. И уместны.
В последние годы бюджеты игр-блокбастеров стремительно выросли, что привело к обсуждению о повышениях цен на новинки и другим проблемам (так как при росте стоимости не обязательно повышаются и продажи). К примеру, бюджет Marvel’s Spider-Man (2018) составлял порядка 100 млн долларов, а вот производство Marvel’s Spider-Man 2 якобы обошлось уже в 300 млн долларов.
Некоторые компании пытаются компенсировать затраты с помощью микротранзакций, однако руководитель Saber считает, что одной из причин успеха Space Marine 2 стало отсутствие подобных практик. У игры есть законченная одиночная кампания, и разработчики не стремятся забрать у фанатов каждую копейку в стиле игр-сервисов.
На фоне слов автора невольно вспоминаются заявления Ubisoft про игры уровня АААА (и текущие проблемы компании).
Кроме того, Карч считает, что именно рост бюджетов игр привёл к массовым увольнениям в индустрии — их число очень сильно подскочило именно в последние годы.
Не знаю, как лучше это выразить… Думаю, что особенно сильно на эти увольнения повлияли многомиллионные бюджеты [игр].
В качестве альтернативного решения Карч предлагает создавать игры масштаба Space Marine 2, которые стоят значительно меньше дорогих AAA-новинок, но всё равно приносят успех авторам и получают позитивные отзывы игроков.
По словам руководителя Saber, на сиквел потратили «четверть» бюджета одной многомиллионной AAA-новинки.
При этом разработчики всё равно продолжают выпускать для Space Marine 2 новый контент — недавно как раз вышло обновление со свежей картой и хранилищем данных.