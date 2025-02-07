Глава студии Space Marine 2 предсказал «смерть» AAA-игр

Глава компании Saber Interactive Мэтт Карч заявил, что время AAA-игр с монструозными бюджетами в 200-300 млн долларов подходит к концу.

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Руководитель компании, ответственной за Warhammer 40,000: Space Marine 2, считает, что на создание игр просто не требуются такие затраты:

Д у м а ю , ч т о э п о х а A A A - и г р с б ю д ж е т а м и в 2 0 0 , 3 0 0 , 4 0 0 м л н д о л л а р о в п о д х о д и т к к о н ц у . Н е д у м а ю , ч т о т а к и е з а т р а т ы н е о б х о д и м ы . И у м е с т н ы .

В последние годы бюджеты игр-блокбастеров стремительно выросли, что привело к обсуждению о повышениях цен на новинки и другим проблемам (так как при росте стоимости не обязательно повышаются и продажи). К примеру, бюджет Marvel’s Spider-Man (2018) составлял порядка 100 млн долларов, а вот производство Marvel’s Spider-Man 2 якобы обошлось уже в 300 млн долларов.

Некоторые компании пытаются компенсировать затраты с помощью микротранзакций, однако руководитель Saber считает, что одной из причин успеха Space Marine 2 стало отсутствие подобных практик. У игры есть законченная одиночная кампания, и разработчики не стремятся забрать у фанатов каждую копейку в стиле игр-сервисов.

На фоне слов автора невольно вспоминаются заявления Ubisoft про игры уровня АААА (и текущие проблемы компании).

Кроме того, Карч считает, что именно рост бюджетов игр привёл к массовым увольнениям в индустрии — их число очень сильно подскочило именно в последние годы.

Н е з н а ю , к а к л у ч ш е э т о в ы р а з и т ь … Д у м а ю , ч т о о с о б е н н о с и л ь н о н а э т и у в о л ь н е н и я п о в л и я л и м н о г о м и л л и о н н ы е б ю д ж е т ы [ и г р ] .

В качестве альтернативного решения Карч предлагает создавать игры масштаба Space Marine 2, которые стоят значительно меньше дорогих AAA-новинок, но всё равно приносят успех авторам и получают позитивные отзывы игроков.

По словам руководителя Saber, на сиквел потратили «четверть» бюджета одной многомиллионной AAA-новинки.

При этом разработчики всё равно продолжают выпускать для Space Marine 2 новый контент — недавно как раз вышло обновление со свежей картой и хранилищем данных.