Kingdom Come 2 оказалась в пять раз «дешевле» Death Stranding

Kingdom Come: Deliverance 2 оказалась в пять раз «дешевле» Death Stranding
Количество вложенных в игру средств не всегда соотносится с уровнем качества, которого удалось достичь. И это в очередной раз доказывает успех ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2. Хотя точно её бюджет неизвестен, его можно вычислить более-менее приближенно.
Как заявил Даниэль Вавра, глава Warhorse Studios и один из создателей знаменитой серии, в сиквел разработчики вложили в пять раз меньше денег, чем стоила Death Stranding. При этом новая часть во многом превосходит творение Хидео Кодзимы, и не только его — пусть даже некоторые игроки и жалуются на мимику персонажей и «глаза роботов».
У нас больше диалогов, чем в любой другой игре. Гораздо больше, чем в играх с бюджетом в десять раз выше нашего. У нас почти столько же сцен, как в Death Stranding, при бюджете в пять раз меньше, и во многих из них участвуют толпы людей. Всё у нас так хорошо, как только могло быть.
Бюджет Death Stranding, увы, официально не был назван. По слухам, вложения в игру могли составлять от 100 до 200 миллионов без учёта затрат на маркетинг. На тот момент, когда Кодзима заявил, что игра окупилась, в PSN число её игроков превысило три миллиона — что даёт нам примерно 180 миллионов долларов.
Если верить информированности и расчётам Вавры, бюджет Kingdom Come: Deliverance 2 может составлять 32-36 миллионов долларов. Глава Warhorse заявил, что первая часть «стоила» меньше 40 миллионов долларов. Так что, похоже, сиквел создан примерно с тем же бюджетом — что вполне реально с учётом наличия готовых механик, систем и прочих основ.
Kingdom Come: Deliverance 2 в первый же день купили более миллиона раз, и игроки высоко оценивают сиквел. В это ткнул Вавра в ответ на отдельные обвинения в «подкупленности» критиков.