Kingdom Come 2 оказалась в пять раз «дешевле» Death Stranding

Количество вложенных в игру средств не всегда соотносится с уровнем качества, которого удалось достичь. И это в очередной раз доказывает успех ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2. Хотя точно её бюджет неизвестен, его можно вычислить более-менее приближенно.

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Как заявил Даниэль Вавра, глава Warhorse Studios и один из создателей знаменитой серии, в сиквел разработчики вложили в пять раз меньше денег, чем стоила Death Stranding. При этом новая часть во многом превосходит творение Хидео Кодзимы, и не только его — пусть даже некоторые игроки и жалуются на мимику персонажей и «глаза роботов».

У н а с б о л ь ш е д и а л о г о в , ч е м в л ю б о й д р у г о й и г р е . Г о р а з д о б о л ь ш е , ч е м в и г р а х с б ю д ж е т о м в д е с я т ь р а з в ы ш е н а ш е г о . У н а с п о ч т и с т о л ь к о ж е с ц е н , к а к в D e a t h S t r a n d i n g , п р и б ю д ж е т е в п я т ь р а з м е н ь ш е , и в о м н о г и х и з н и х у ч а с т в у ю т т о л п ы л ю д е й . В с ё у н а с т а к х о р о ш о , к а к т о л ь к о м о г л о б ы т ь .

Бюджет Death Stranding, увы, официально не был назван. По слухам, вложения в игру могли составлять от 100 до 200 миллионов без учёта затрат на маркетинг. На тот момент, когда Кодзима заявил, что игра окупилась, в PSN число её игроков превысило три миллиона — что даёт нам примерно 180 миллионов долларов.

Если верить информированности и расчётам Вавры, бюджет Kingdom Come: Deliverance 2 может составлять 32-36 миллионов долларов. Глава Warhorse заявил, что первая часть «стоила» меньше 40 миллионов долларов. Так что, похоже, сиквел создан примерно с тем же бюджетом — что вполне реально с учётом наличия готовых механик, систем и прочих основ.

Kingdom Come: Deliverance 2 в первый же день купили более миллиона раз, и игроки высоко оценивают сиквел. В это ткнул Вавра в ответ на отдельные обвинения в «подкупленности» критиков.