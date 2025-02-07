Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, февраль 2025

Февраль в разгаре, и две крупные игровые премьеры уже успели произвести диаметрально противоположное впечатление на критиков. Kingdom Come: Deliverance 2 понравилась почти всем, а Civilization 7 — лишь самым непривередливым. Пока вы думаете, какой из этих релизов попробовать первым, мы составили подборку бесплатных игр на выходные.

Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, февраль 2025
© Steam

Beyond Blue

В Epic Games Store началась раздача Beyond Blue: океанологической песочницы, где игрок может изучить чудеса морской жизни. Игра позиционируется разработчиками практически как интерактивная документалка про океан — в создании подводного мира даже приняла участие BBC Studios. Игру можно бесплатно забрать до 13 февраля, но российским аккаунтам Epic Games Store она недоступна.

© EGS

Humankind

А вторая игра еженедельной раздачи — Humankind, амбициозная 4Х-стратегия от Amplitude Studios, авторов Endless Legend и Endless Space. Иронично, но игра довольно похожа на грядущую Civilization 7: именно здесь впервые появилась механика смены цивилизаций, которая призвана показать эволюцию человечества. Проект можно забрать до 13 февраля, но, к сожалению, он тоже недоступен в российском Epic Games Store.

© EGS

RPG Maker VX Ace

Поклонники JRPG и все, кому интересна разработка игр, могут бесплатно забрать в Steam RPG Maker VX Ace — полную версию одного из самых популярных игровых движков. На разных версиях RPG Maker инди-разработчики создали множество ныне культовых проектов, и VX Ace — неплохая возможность изучить творческий процесс изнутри. Программу можно бесплатно забрать до 11 февраля.

© Steam

Batography

Очаровательный платформер о летучей мыши, которая хочет сделать идеальную фотографию Луны. В Batography игроку предстоит исслеедовать милый городок, полный антропоморфных животных, помочь им решить их проблемы и, конечно же, сделать много красивых фото.

© Steam

The Campsite

The Campsite — миниатюрный (1 час) point-and-click квест в стиле пиксельной классики LucasArts. Группа товарищей отправляется на поиски таинственного сокровища в лес, но после заката быстро понимает, что за ними кто-то наблюдает. По словам авторов, The Camspite понравится как старым поклонникам жанра, так и новичкам, которые не хотят долго ломать голову над абстрактными головоломками.

© Steam