Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, февраль 2025

Февраль в разгаре, и две крупные игровые премьеры уже успели произвести диаметрально противоположное впечатление на критиков. Kingdom Come: Deliverance 2 понравилась почти всем, а Civilization 7 — лишь самым непривередливым. Пока вы думаете, какой из этих релизов попробовать первым, мы составили подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача Beyond Blue: океанологической песочницы, где игрок может изучить чудеса морской жизни. Игра позиционируется разработчиками практически как интерактивная документалка про океан — в создании подводного мира даже приняла участие BBC Studios. Игру можно бесплатно забрать до 13 февраля, но российским аккаунтам Epic Games Store она недоступна.

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А вторая игра еженедельной раздачи — Humankind, амбициозная 4Х-стратегия от Amplitude Studios, авторов Endless Legend и Endless Space. Иронично, но игра довольно похожа на грядущую Civilization 7: именно здесь впервые появилась механика смены цивилизаций, которая призвана показать эволюцию человечества. Проект можно забрать до 13 февраля, но, к сожалению, он тоже недоступен в российском Epic Games Store.

© EGS

Поклонники JRPG и все, кому интересна разработка игр, могут бесплатно забрать в Steam RPG Maker VX Ace — полную версию одного из самых популярных игровых движков. На разных версиях RPG Maker инди-разработчики создали множество ныне культовых проектов, и VX Ace — неплохая возможность изучить творческий процесс изнутри. Программу можно бесплатно забрать до 11 февраля.

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Очаровательный платформер о летучей мыши, которая хочет сделать идеальную фотографию Луны. В Batography игроку предстоит исслеедовать милый городок, полный антропоморфных животных, помочь им решить их проблемы и, конечно же, сделать много красивых фото.

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The Campsite — миниатюрный (1 час) point-and-click квест в стиле пиксельной классики LucasArts. Группа товарищей отправляется на поиски таинственного сокровища в лес, но после заката быстро понимает, что за ними кто-то наблюдает. По словам авторов, The Camspite понравится как старым поклонникам жанра, так и новичкам, которые не хотят долго ломать голову над абстрактными головоломками.